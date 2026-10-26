Москва26 октВести.ВС РФ поразили электроподстанцию в Хмельницкой области в ходе ночных ударов беспилотниками. Об этом сообщило Минобороны России.
Отмечается, что ВС РФ продолжили удары беспилотниками по логистическим и энергетическим объектам, портам и судам, которые использовались в интересах ВСУ.
В результате удара поражена в Хмельницкой области – электроподстанция ПС-330 в городе Каменец-Подольский, обеспечивающая функционирование объектов логистической инфраструктурыговорится в сообщении оборонного ведомства
Помимо этого сообщается, что ВС РФ поразили судно, следовавшее в Одессу с грузом для ВСУ, а также инфраструктуру Черноморска.