Минобороны: БПЛА ВС РФ нанесли удар по электроподстанции в Хмельницкой области

ВС РФ поразили электроподстанцию в Хмельницкой области Минобороны: БПЛА ВС РФ нанесли удар по электроподстанции в Хмельницкой области

Москва26 окт Вести.ВС РФ поразили электроподстанцию в Хмельницкой области в ходе ночных ударов беспилотниками. Об этом сообщило Минобороны России.

Отмечается, что ВС РФ продолжили удары беспилотниками по логистическим и энергетическим объектам, портам и судам, которые использовались в интересах ВСУ.

В результате удара поражена в Хмельницкой области – электроподстанция ПС-330 в городе Каменец-Подольский, обеспечивающая функционирование объектов логистической инфраструктуры говорится в сообщении оборонного ведомства

Помимо этого сообщается, что ВС РФ поразили судно, следовавшее в Одессу с грузом для ВСУ, а также инфраструктуру Черноморска.