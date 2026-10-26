Москва26 октВести.Вооруженные силы (ВС) РФ поразили склад с беспилотниками в Харьковской области и электроподстанцию в Харькове. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны России.
В ночь на 26 октября российские войска продолжили нанесение ударов БПЛА по логистическим центрам и объектам энергетики, обеспечивающим их функционирование, задействованным в интересах армии киевского режима.
В результате ударов поражены: в Харьковской области: склад хранения беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности, а также комплектующих к ним в н. п. Ольшаныговорится в сообщении оборонного ведомства
Кроме того, в МО сообщили, что ВС РФ поразили электроподстанция ПС-330 "Залютино" в Харькове, обеспечивающую функционирование предприятий ВПК Украины.
Также российские войска поразили электроподстанцию в Хмельницкой области.