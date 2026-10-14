Москва14 октВести.Российские военнослужащие в ночь на 14 октября нанесли удары по энергетическим станциям в Харькове и Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В результате поражены: ... теплоэлектроцентраль Харьковская (ТЭЦ-5), снабжающая электроэнергией объекты военно-промышленного комплекса в Харькове и западной части Харьковской областиговорится в сообщении
Кроме того, была атакована тепловая электростанция Змиевская. Предприятие занимается поставкой электроэнергии на объекты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на юго-востоке региона.
Ранее Минобороны отчиталось о нанесении российскими военными ударов по объектам энергетики и коммуникации ВСУ в Киевской и Харьковской областях.