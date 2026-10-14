ВС РФ нанесли удары по двум энергетическим станциям в Харькове и области

Москва14 окт Вести.Российские военнослужащие в ночь на 14 октября нанесли удары по энергетическим станциям в Харькове и Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В результате поражены: ... теплоэлектроцентраль Харьковская (ТЭЦ-5), снабжающая электроэнергией объекты военно-промышленного комплекса в Харькове и западной части Харьковской области говорится в сообщении

Кроме того, была атакована тепловая электростанция Змиевская. Предприятие занимается поставкой электроэнергии на объекты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на юго-востоке региона.

Ранее Минобороны отчиталось о нанесении российскими военными ударов по объектам энергетики и коммуникации ВСУ в Киевской и Харьковской областях.