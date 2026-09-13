Минобороны РФ: в Одессе поражены цеха по сборке дронов и центры логистики

ВС РФ поразили логистические центры и цеха по производству дронов в Одессе Минобороны РФ: в Одессе поражены цеха по сборке дронов и центры логистики

Москва13 сен Вести.В Одессе в ходе группового удара ВС РФ поразили цеха по производству дронов и комплектующих для БПЛА и логистические центры "Пальма", "Одесса-22" и Raben-Ukraine. Об этом сообщили в МО РФ.

На территории логистических центров хранились военные грузы, предназначенные для вооруженных сил Украины (ВСУ). Также уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ.

Поражены логистические центры "Пальма", Raben-Ukraine и "Одесса-22", осуществляющие хранение грузов, предназначенных для обеспечения ВСУ; цех по производству беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним отмечается в сообщении российского оборонного ведомства

В порту Одессы также поражен сухогруз, доставивший предназначенные для обеспечения ВСУ грузы из европейских стран. Кроме того, были нанесены удары по используемой ВСУ инфраструктуре на западе Украины.