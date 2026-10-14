Минобороны: военные РФ поразили три энергостанции в Киевской области

Российская армия поразила три энергостанции в Киевской области Минобороны: военные РФ поразили три энергостанции в Киевской области

Москва14 окт Вести.Вооруженные силы (ВС) РФ ночью поразили три энергетические станции в Киевской области, задействованные в интересах украинских военных, сообщает министерство обороны РФ.

Отмечается, что в ночь на 14 октября российская армия нанесла "массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами большой дальности" по украинской энергетической инфраструктуре.

По данным ведомства, ВС РФ поразили теплоэлектроцентраль Киевская (ТЭЦ-6), обеспечивающую "электроэнергией объекты военной логистики, места хранения вооружения и военной техники в северо-восточной части Киевской области".

Помимо этого, армия России нанесла удары по тепловой электростанции Трипольская, поставляющую электроэнергию на объекты военно-промышленного комплекса в Киеве и Киевской области, а также по электроподстанции Киевская, распределяющей электроэнергию из западной части Украины по объектам украинских формирований в Киевской области.

Ранее украинские СМИ сообщали о повреждении всех теплоэлектроцентралей Киева, а также крупнейшего энергообъекта Киевской области.