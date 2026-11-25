Москва25 ноя Вести.Вооруженные силы России поразили электроподстанции в трех областях Украины, которые обеспечивали работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) киевского режима. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Удары были нанесены российскими беспилотниками.

В результате ударов поражены электроподстанции 330 кВ в Харькове, 150 кВ – в н. п. Верхнеднепровское Днепропетровской области и 110 кВ – в н.п. Малин Житомирской области, обеспечивающие электроэнергией объекты военно-промышленного комплекса Украины говорится в сообщении

Ранее ведомство отчиталось о том, что российские войска поразили электроподстанцию в Запорожье мощностью в 330 кВ.