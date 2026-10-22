Москва22 октВести.Армия России нанесла удары по энергетическим объектам, которые обслуживали предприятия военно-промышленного комплекса и логистические центры Украины, сообщило Минобороны РФ в своем канале в мессенджере MAX.
Среди пораженных целей – электроподстанции ПС-330 "Новокиевская" и ПС-330 "Житомирская", уточнили в ведомстве.
Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики, обеспечивающим функционирование предприятий военно-промышленного комплекса и логистических центров Украины, а также портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в доставке военных грузов на Украинуговорится в сообщении
Ранее ВС РФ поразили портовую инфраструктуру Одесской области и судно, доставлявшее груз для вооруженных сил Украины.