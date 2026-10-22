ВС РФ ударили по объектам энергетики Украины, работавшим на военных

Армия России нанесла удары по энергообъектам Украины, обслуживавшим ВСУ ВС РФ ударили по объектам энергетики Украины, работавшим на военных

Москва22 окт Вести.Армия России нанесла удары по энергетическим объектам, которые обслуживали предприятия военно-промышленного комплекса и логистические центры Украины, сообщило Минобороны РФ в своем канале в мессенджере MAX.

Среди пораженных целей – электроподстанции ПС-330 "Новокиевская" и ПС-330 "Житомирская", уточнили в ведомстве.

Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики, обеспечивающим функционирование предприятий военно-промышленного комплекса и логистических центров Украины, а также портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в доставке военных грузов на Украину говорится в сообщении

Ранее ВС РФ поразили портовую инфраструктуру Одесской области и судно, доставлявшее груз для вооруженных сил Украины.