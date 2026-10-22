Минобороны: ВС РФ нанесли удар по электроподстанции "Новокиевская" под Киевом

Минобороны сообщило о поражении подстанций в Киевской и Житомирской областях Минобороны: ВС РФ нанесли удар по электроподстанции "Новокиевская" под Киевом

Москва22 окт Вести.Российские военные днем нанесли удар по электроподстанции "Новокиевская" в Киевской области и подстанции "Житомирская" в Житомире. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве указали, что удары беспилотниками (БПЛА) наносились по объектам энергетики, обеспечивающим нужды военно-промышленного комплекса и логистических центров Украины, портовой инфраструктуре и морским судам, которые используются для доставки военных грузов для ВСУ на Украину.

В результате удара поражены электроподстанция ПС-330 "Новокиевская" в н.п. Хотов Киевской области и электроподстанция ПС-330 "Житомирская" в городе Житомире говорится в сообщении

Ранее в МО РФ сообщили, что ВС РФ нанесли удары по объектам украинской военной инфраструктуры, включая цеха сборки, места хранения и запуска беспилотников дальнего действия.