Минобороны РФ сообщило об ударах по бензовозам и подстанции под Киевом

ВС РФ в течение дня поразили бензовозы и электроподстанцию под Киевом Минобороны РФ сообщило об ударах по бензовозам и подстанции под Киевом

Москва7 ноя Вести.Российские военные в течение дня 7 ноября нанесли удары по бензовозам и электроподстанции в Киевской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что российская армия продолжает беспилотниками атаковать объекты топливно-энергетической инфраструктуры и морские суда, которые используются в интересах ВСУ.

Сегодня днем в Киевской области в результате ударов поражены … в районе населенного пункта Ирпень − бензовозы на стоянке говорится в сообщении ведомства

Отмечается, что автоцистерны использовались для снабжения украинских боевиков горючим.

Кроме того, ВС РФ ударили по электроподстанции "Северная" мощностью 330 киловольт в районе населенного пункта Новые Петровцы. Объект обеспечивал работу предприятий украинской военной промышленности.

Ранее в субботу Минобороны России сообщило о поражении электроподстанции в Житомирской области. Кроме того, под ударом оказалась тепловая электростанция "Трипольская" мощностью 1800 мегаватт.