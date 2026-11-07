ВС РФ поразили тепловую электростанцию и электроподстанцию в Киевской области

Минобороны России отчиталось о пораженных ночью в Киевской области целях ВС РФ поразили тепловую электростанцию и электроподстанцию в Киевской области

Москва7 ноя Вести.Вооруженные силы России нанесли поражение тепловой электростанции и электроподстанции в Киевской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По информации ведомства, минувшей ночью российские войска нанесли массированный удар с применением высокоточного оружия наземного базирования и беспилотных летательных аппаратов в том числе по объектам энергетики на Украине.

В Киевской области поражены: тепловая электростанция Трипольская мощностью 1800 МВт; электроподстанция Киевская – 750 кВ говорится в публикации

Ранее в оборонном ведомстве заявили, что армия России ночью нанесла массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса, энергетики и транспортной инфраструктуры, обеспечивающим украинские войска.