Москва7 нояВести.Вооруженные силы России нанесли поражение тепловой электростанции и электроподстанции в Киевской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
По информации ведомства, минувшей ночью российские войска нанесли массированный удар с применением высокоточного оружия наземного базирования и беспилотных летательных аппаратов в том числе по объектам энергетики на Украине.
В Киевской области поражены: тепловая электростанция Трипольская мощностью 1800 МВт; электроподстанция Киевская – 750 кВговорится в публикации
Ранее в оборонном ведомстве заявили, что армия России ночью нанесла массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса, энергетики и транспортной инфраструктуры, обеспечивающим украинские войска.