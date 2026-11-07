Москва7 нояВести.Вооруженные силы РФ поразили ночью электроподстанцию, обеспечивающую работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщает Минобороны России.
По данным ведомства, также российская армия нанесла удары по электроподстанции в Киеве.
В Житомирской области поражена электроподстанция 330 кВ, обеспечивающая работу предприятий военно-промышленного комплекса Украиныговорится в сообщении
Кроме того, ВС РФ поразили тепловую электростанцию Трипольская мощностью 1800 МВт.
Ранее сообщалось, что армия России ударила по обеспечивающему переброску оружия ВСУ мосту в Киеве.