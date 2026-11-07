МО: ВС РФ поразили электроподстанцию в Житомирской области, работавшую на ВСУ

ВС РФ поразили электроподстанцию в Житомирской области, работавшую на ВСУ МО: ВС РФ поразили электроподстанцию в Житомирской области, работавшую на ВСУ

Москва7 ноя Вести.Вооруженные силы РФ поразили ночью электроподстанцию, обеспечивающую работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщает Минобороны России.

По данным ведомства, также российская армия нанесла удары по электроподстанции в Киеве.

В Житомирской области поражена электроподстанция 330 кВ, обеспечивающая работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины говорится в сообщении

Кроме того, ВС РФ поразили тепловую электростанцию Трипольская мощностью 1800 МВт.

Ранее сообщалось, что армия России ударила по обеспечивающему переброску оружия ВСУ мосту в Киеве.