Российские военные ударили по электроподстанции в Киевской области

ВС РФ поразили электроподстанцию в Киевской области Российские военные ударили по электроподстанции в Киевской области

Москва2 окт Вести.Российские войска ударили по электроподстанции в Киевской области, которая использовалась для обеспечения энергией объектов украинского военно-промышленного комплекса, сообщает Минобороны РФ.

Удары нанесены минувшей ночью беспилотниками.

...Поражены: …в Киевской области – электроподстанция Киевская (населенный пункт Наливайковка) говорится в сообщении

Отмечается, что пораженная станция обеспечивала переток и распределение электроэнергии для объектов ВПК в Киеве и Киевской области.

ВС РФ наносит удары по морским судам, объектам энергетической и портовой инфраструктуры, которые используются в интересах ВСУ.