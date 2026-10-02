Москва2 октВести.Российские войска ударили по электроподстанции в Киевской области, которая использовалась для обеспечения энергией объектов украинского военно-промышленного комплекса, сообщает Минобороны РФ.
Удары нанесены минувшей ночью беспилотниками.
...Поражены: …в Киевской области – электроподстанция Киевская (населенный пункт Наливайковка)говорится в сообщении
Отмечается, что пораженная станция обеспечивала переток и распределение электроэнергии для объектов ВПК в Киеве и Киевской области.
ВС РФ наносит удары по морским судам, объектам энергетической и портовой инфраструктуры, которые используются в интересах ВСУ.