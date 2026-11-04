Минобороны: ВС РФ поразили две электроподстанции на Украине

Российские военные ударили по двум электроподстанциям на Украине Минобороны: ВС РФ поразили две электроподстанции на Украине

Москва4 ноя Вести.Российские военные минувшей ночью нанесли удары по объектам энергетического комплекса Украины, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, поражение нанесено электроподстанции "Наливайковка" мощностью 750 кВ в Киевской области, а также электроподстанции "Чижовка" мощностью 110 кВ в Житомирской области.

Удары наносились при помощи беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, в акватории Черного моря ВС РФ поразили сухогруз с военным имуществом, предназначенным для украинских вооруженных сил, сообщили в МО.