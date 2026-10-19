Москва19 октВести.Вооруженные силы России прошедшей ночью нанесли массированный удар по предприятиям ВПК в Киеве и Киевской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что цели были поражены с применением высокоточного оружия наземного базирования и БПЛА.
В результате удара поражены предприятия военной промышленности, объекты хранения крылатых ракет, беспилотных летательных аппаратов и центр обработки данных в городе Киеве и Киевской областиговорится в заявлении ведомства
Накануне российские войска в результате удара в 50 км юго-западнее порта Одесса поразили морское судно, перевозившее грузы военного и двойного назначения для нужд ВСУ.