Минобороны: ударами поражены предприятия ВПК в Киеве и Киевской области

ВС РФ нанесли массированный удар по военным объектам в Киеве и Киевской области Минобороны: ударами поражены предприятия ВПК в Киеве и Киевской области

Москва19 окт Вести.Вооруженные силы России прошедшей ночью нанесли массированный удар по предприятиям ВПК в Киеве и Киевской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что цели были поражены с применением высокоточного оружия наземного базирования и БПЛА.

В результате удара поражены предприятия военной промышленности, объекты хранения крылатых ракет, беспилотных летательных аппаратов и центр обработки данных в городе Киеве и Киевской области говорится в заявлении ведомства

Накануне российские войска в результате удара в 50 км юго-западнее порта Одесса поразили морское судно, перевозившее грузы военного и двойного назначения для нужд ВСУ.