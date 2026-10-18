Российская армия нанесла удар по сухогрузу в районе Одессы Минобороны: ВС РФ поразили сухогруз в 50 км юго-западнее порта Одесса

Москва18 окт Вести.Российские войска в результате удара в 50 км юго-западнее порта Одесса поразили морское судно, перевозившее грузы военного и двойного назначения. Об этом заявили в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что Вооруженные силы (ВС) РФ продолжают применять беспилотные летательные аппараты для ударов по морским судам, которые используются для доставки военных грузов на Украину.

В результате удара в 50 км юго-западнее порта Одесса при переходе морем поражено морское судно типа "сухогруз", перевозившее грузы военного и двойного назначения говорится в сообщении МО

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские военные продолжают наносить массированные удары по Украине с целью снижения ее ударного потенциала. По его словам, удары носят планомерный характер и уже приносят результаты.