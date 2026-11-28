Москва28 ноя Вести.Вооруженные силы России нанесли поражение судну, перевозившему грузы для ВСУ. Как сообщили в Минобороны РФ, это произошло сегодня ночью в Черном море южнее Одессы. Для этого и других ударов использовались БПЛА.

"[Поражено] морское судно типа "сухогруз" в акватории Черного моря южнее Одессы, доставлявшее на Украину грузы военного назначения", – заявили в министерстве.

Днем ранее в оборонном ведомстве проинформировали, что за неделю по 27 ноября было поражено 14 сухогрузов, которые везли на Украину вооружение, военную технику и продукцию двойного назначения для нужд ВСУ.