Минобороны: ВС РФ поразили предприятие "Укрспецсвязь" и сухогруз под Одессой

ВС РФ ударили по "Укрспецсвязи" в Харьковской области и сухогрузу под Одессой Минобороны: ВС РФ поразили предприятие "Укрспецсвязь" и сухогруз под Одессой

Москва27 окт Вести.Российские военные 27 октября нанесли удары беспилотниками по объектам военно-промышленного комплекса Украины, портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в доставке грузов для ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, в результате удара поражено предприятие электронной промышленности ООО "НТП УКРСПЕЦСВЯЗЬ" в населенном пункте Надточии Харьковской области. Этот объект осуществлял производство систем автоматизации и средств связи в интересах ВСУ.

Кроме того, на переходе морем был поражен сухогруз, который доставлял в порт "Одесса" грузы, предназначенные для обеспечения украинских формирований.

Также во вторник ВС РФ подбили направлявшееся в Черноморск судно с грузом для ВСУ.