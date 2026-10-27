Российские военные поразили сухогруз с товарами для ВСУ по пути в Черноморск

ВС РФ подбили направлявшееся в Черноморск судно с грузом для ВСУ Российские военные поразили сухогруз с товарами для ВСУ по пути в Черноморск

Москва27 окт Вести.Российские войска ударили по сухогрузу, который вез товары для ВСУ в порт Черноморск, сообщает Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, массированный удар нанесен ночью дронами и высокоточным оружием наземного базирования по объектам ВПК, транспортной инфраструктуры и морским судам, которые используются в интересах ВСУ.

…На переходе морем поражено морское судно типа "сухогруз", доставлявшее в порт Черноморск Одесской области грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ говорится в сообщении Минобороны

Днем ранее сообщалось, что ВС РФ поразили шедшее в Одессу судно с грузом ВСУ и инфраструктуру Черноморска.