Москва27 октВести.Российские войска ударили по сухогрузу, который вез товары для ВСУ в порт Черноморск, сообщает Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, массированный удар нанесен ночью дронами и высокоточным оружием наземного базирования по объектам ВПК, транспортной инфраструктуры и морским судам, которые используются в интересах ВСУ.
…На переходе морем поражено морское судно типа "сухогруз", доставлявшее в порт Черноморск Одесской области грузы, предназначенные для обеспечения ВСУговорится в сообщении Минобороны
Днем ранее сообщалось, что ВС РФ поразили шедшее в Одессу судно с грузом ВСУ и инфраструктуру Черноморска.