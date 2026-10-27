Две компании КНР разорвали соглашения с Мбаппе после его шутки про Мао Цзэдуна

Мбаппе потерял два контракта с китайскими компаниями после шутки про Мао Цзэдуна Две компании КНР разорвали соглашения с Мбаппе после его шутки про Мао Цзэдуна

Москва27 окт Вести.Китайский производитель напитков Dongpeng и производитель молочной продукции Mengniu Dairy объявили о прекращении сотрудничества с французским футболистом Килианом Мбаппе после его неудачной шутки про бывшего китайского лидера Мао Цзэдуна. Об этом сообщил телеканал France24.

Обе компании сочли высказывание футболиста оскорбительным для национальных чувств китайского народа.

Наша компания решительно выступает против и придерживается политики абсолютной нетерпимости к любому поведению, оскорбляющему национальные чувства приводится в материале фрагмент заявления гиганта по производству напитков Dongpeng

В компании добавили, что "с немедленным вступлением в силу мы прекращаем все сотрудничество с Килианом Мбаппе".

Компания Mengniu также заявила, что "решительно выступает против любых слов или действий, которые оскорбляют чувства китайского народа, и придерживается политики нулевой терпимости к ним". Отмечается, что производитель также "прекращает всякое сотрудничество" с французским футболистом.