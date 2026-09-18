Мбаппе прекратил сотрудничество с Nike и заключил контракт с On

СМИ рассказали, с какой компанией Мбаппе теперь сотрудничает вместо Nike Мбаппе прекратил сотрудничество с Nike и заключил контракт с On

Москва18 сен Вести.Французский футболист, чемпион мира в составе сборной Франции и лидер мадридского клуба "Реал" Килиан Мбаппе прекратил многолетнее сотрудничество с выпускающей спортивную одежду американской компанией Nike Inc. и заключил контракт со швейцарской On Holding AG. Об этом пишет Reuters.

Согласно этой информации, Мбаппе не только стал амбассадором бренда On, но получил долю в бизнесе компании.

Мбаппе входил в число главных звезд, работавших с Nike. Американскую компанию также представляет португальский футболист Криштиану Роналду, однако его карьера близится к завершению, тогда как Мбаппе находится в расцвете сил, говорится в публикации агентства.

Мы гордимся нашими совместными достижениями как на футбольном поле, так и за его пределами. Мы желаем Мбаппе успеха на новом этапе его карьеры прокомментировали в Nike

On Holding AG - компания, которая была основана в 2010 году. Швейцарский производитель занимается разработкой спортивной одежды и планирует представить футбольные бутсы в следующем году. Также в On объявили о назначении французского футболиста, форварда "Арсенала" Тьерри Анри на должность "директора по футболу".

Ранее Мбаппе вошел в пятерку лучших бомбардиров Лиги чемпионов.