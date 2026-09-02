Москва2 сен Вести.Во Франции правоохранительные органы предотвратили готовящееся похищение одного из самых известных футболистов мира. По информации газеты Le Parisien, был арестован 18-летний молодой человек, который планировал нападение на нападающего мадридского "Реала" Килиана Мбаппе.

Как сообщает издание, у задержанного были сообщники, а в планах злоумышленников фигурировало несколько известных личностей. Детали операции и мотивы преступников пока не раскрываются, однако французские спецслужбы уже начали расследование.

Килиан Мбаппе выступает за мадридский "Реал" с 2024 года, до этого на протяжении шести лет он защищал цвета парижского "ПСЖ". Воспитанник "Монако" является чемпионом мира 2018 года в составе сборной Франции, а также серебряным призером мундиаля 2022 года в Катаре.