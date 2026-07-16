Киллиан Мбаппе стал худшим игроком на ЧМ-2026 по игре в защите Мбаппе назвали худшим игроком на ЧМ-2026 по оборонительным действиям

Москва16 июл Вести.Нападающий французской сборной Килиан Мбаппе показал худший результат по интенсивности оборонительных действий среди участников чемпионата мира по футболу-2026. Об этом сообщает статистический ресурс FotMob.

Так, форвард замкнул рейтинг полезности футболистов при защите собственных ворот, став 602 в списке. В расчет принимались показатели спортсменов, отыгравших на турнире в общей сложности не менее 90 минут. Выяснилось, что за семь проведенных матчей Мбаппе отметился лишь одним оборонительным действием, под которым составители рейтинга подразумевали перехваты, отборы мяча, подкаты или блокировки ударов соперника.

Несмотря на пассивность на своей половине поля, француз продемонстрировал высокую эффективность в атаке. Записав на свой счет восемь забитых мячей, он разделил лидерство в бомбардирской гонке мирового первенства с капитаном сборной Аргентины Лионелем Месси.

Ранее Мбаппе рассказал, что сборная Франции проиграла команде Испании, потому что не смогла выполнить план на игру в полуфинале ЧМ-2026.