Килиан Мбаппе вошел в пятерку лучших бомбардиров Лиги чемпионов Футболист забил 71 гол в матче общего этапа против итальянского "Интер"

Москва8 сен Вести.Килиан Мбаппе вошел в пятерку лучших бомбардиров Лиги чемпионов, передает ТАСС. Футболист испанского "Реала" забил гол на 14-й минуте в матче против итальянского "Интера". Этот гол стал для него 71-м в турнире.

Нападающий сравнялся с бывшим форвардом "Реала" и сборной Испании Раулем, который провел в Лиге чемпионов 142 игры. На счету француза 99 встреч говорится в сообщении

Игра прошла в Мадриде в рамках 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2026/2027. Матч завершился со счетом 2:0 в пользу "Реала".

По количеству голов Мбаппе уступает только Криштиану Роналду (140), Лионелю Месси (129), Роберту Левандовскому (109) и Кариму Бензема (90).

Французский футболист считается одним из лучших игроков мира. Ему 27 лет, он выступает за "Реал" с 2024 года. В составе сборной Франции Мбаппе стал чемпионом мира 2018 года и обладателем серебряных медалей чемпионата мира 2022 года.