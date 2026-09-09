Мадридский "Реал" в первом матче Лиги чемпионов победил миланский "Интер" Мадридский "Реал" обыграл миланский "Интер" в первом матче Лиги чемпионов

Москва9 сен Вести.Первый матч группового этапа футбольной Лиги чемпионов между мадридским "Реалом" и миланским "Интером" завершился победой испанцев со счетом 2:1. Игра проходила на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в столице Испании.

Счет в матче на 14-й минуте открыл французский форвард мадридцев Килиан Мбаппе. Успех "Реала" закрепил Федерико Вальверде, забивший гол на 23-й минуте. "Интер" смог отыграть только один мяч на 77-й минуте, благодаря Карлосу Аугусто.

В следующем матче группового этапа Лиги чемпионов 14 октября "Реал" сыграет с итальянской "Ромой". "Интер" встретится с бельгийским "Брюгге".