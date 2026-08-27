Мбаппе сделал хет-трик в матче чемпионата Испании с "Реал Сосьедадом" Хет-трик Мбаппе принес "Реалу" разгромную победу над "Реал Сосьедадом"

Москва27 авг Вести.Мадридский "Реал" одержал крупную победу над "Реал Сосьедадом" в матче первого тура чемпионата Испании по футболу. Игра в Мадриде завершилась со счетом 4:1.

Нападающий "Реала" Килиан Мбаппе отличился тремя забитыми голами. Форвард забил на 40-й, 60-й и 80-й минутах. Один гол в активе нападающего сливочных Винисиуса, единственный мяч за "Реал Сосьедад" забил Лука Сучич.

Полузащитник Арсен Захарян попал в заявку "Реал Сосьедада" на игру, но провел весь матч на скамейке запасных.

В июне "Реал" объявил о назначении Жозе Моуринью на пост главного тренера. Португальский специалист подписал контракт на три года.