Роналду забил победный гол за "Ан-Наср" в матче чемпионата Саудовской Аравии Роналду принес "Ан Насру" четвертую подряд победу в чемпионате Саудовской Аравии

Москва28 авг Вести.Футбольный клуб "Ан-Наср" одержал победу над командой "Ат-Таавун" со счетом 2:1 в матче 4-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Авторами голов в составе победителей стали полузащитник Саму Кошта, отличившийся на 5-й добавленной минуте первого тайма, и нападающий Криштиану Роналду, забивший на 50-й минуте. Единственный мяч за "Ат-Таавун" – на счету полузащитника Бассама Аль-Хурайджи (11-я минута).

Для Роналду этот гол стал вторым в текущем сезоне. Португальский футболист увеличил общий счет до 978 голов за карьеру, из которых 146 он забил за сборную, а 832 – на клубном уровне.

После этой победы "Ан-Наср" сохранил лидерство в турнирной таблице, одержав победы во всех четырех матчах и набрав 12 очков. "Ат-Таавун" занимает 15-е место с 2 очками.

В следующем туре "Ан-Наср" 5 сентября сыграет с "Аль-Иттихадом", в тот же день "Ат-Таавун" примет на своем поле "Аль-Фатех".

Роналду ранее рассказал, когда намерен завершить карьеру профессионального футболиста.