Роналду: вероятно, это мой последний год в футболе

Роналду рассказал, когда планирует завершить футбольную карьеру Роналду: вероятно, это мой последний год в футболе

Москва16 авг Вести.Сезон-2026/27 может оказаться последним для пятикратного обладателя "Золотого мяча" Криштиану Роналду.

Такое предположение высказал знаменитый португальский футболист в интервью Vogue​​​.

Вероятно, это мой последний год в футболе, и я хочу оставить после себя огромное наследие сказал он

41-летний португалец выступает в чемпионате Саудовской Аравии. В прошлом сезоне он стал чемпионом страны в составе команды "Аль-Наср".

Ранее Роналду установил антирекорд чемпионатов мира среди игроков своего амплуа. Форвард сборной Португалии провел 10 матчей плей-офф на мировых первенства, однако не забил ни одного гола с игры.