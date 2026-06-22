Ямаль назвал воплощением мечты первый гол на ЧМ-2026 в составе сборной Испании

Ямаль забил первый гол за Испанию в матче ЧМ-2026 против Саудовской Аравии Ямаль назвал воплощением мечты первый гол на ЧМ-2026 в составе сборной Испании

Москва22 июн Вести.Полузащитник сборной Испании Ламин Ямаль поделился эмоциями после дебютного гола на чемпионате мира по футболу 2026 года (ЧМ-2026), назвав это воплощением мечты.

Слова 18-летнего спортсмена приводятся на сайте Международной федерации футбола (FIFA).

В воскресенье, 22 июня, в американской Атланте прошел матч второго тура группового этапа, в котором испанцы одержали уверенную победу над сборной Саудовской Аравии со счетом 4:0.

Ямаль открыл счет на 10-й минуте, став вторым в истории мундиалей футболистом не старше 18 лет, забившим в течение игры. Первым был легендарный бразилец Пеле, который сделал это в 1958 году в возрасте 17 лет.

Я всегда мечтал сыграть на чемпионате мира, а забить в первом матче в стартовом составе — это просто мечта. Я смотрел прошлый ЧМ в школе, поэтому возможность забить здесь, когда моя мама и вся семья на трибунах, — это воплощение мечты признался полузащитник испанской сборной

20 июня полузащитник команды Марокко Исмаэль Сайбари в матче второго тура группового этапа ЧМ-2026 против команды Шотландии стал автором самого быстрого гола в рамках продолжающегося мирового первенства.