Итальянский клуб "Равенна" включил 46-летнего Роналдиньо в заявку на сезон Роналдиньо возвращается в футбол в составе итальянского клуба "Равенна"

Москва21 авг Вести.Обладатель "Золотого мяча" бразилец Роналдиньо возвращается в футбол в возрасте 46 лет. Итальянский клуб "Равенна" представил его в качестве нового игрока.

Церемония представления легендарного футболиста прошла на пляже Марина-ди-Равенна. Бразилец вышел к болельщикам с джерси клуба, на котором были нанесены его фамилия и 10-й игровой номер, сообщает газета The Guardian.

Если я забью гол, мое пребывание в "Равенне" станет еще прекраснее, но буду ли я играть, решат президент и тренер сказал Рональдиньо

О подписании контракта футболиста с "Равенной" стало известно еще в июне. Бразилец стал инвестором клуба. Условия соглашения стороны не раскрывали.

Роналдиньо завершил игровую карьеру в 2015 году, расторгнув соглашение с бразильским "Флуминенсе". За годы выступлений он дважды становился чемпионом Испании и обладателем Кубка европейских чемпионов в составе "Барселоны", а также играл за французский "Пари Сен-Жермен", итальянский "Милан" и бразильские клубы "Фламенго", "Атлетико Минейро" и "Гремио". В форме сборной Бразилии футболист выигрывал чемпионат мира 2002 года и Кубок Америки 1999 года, а на Олимпиаде-2008 завоевал бронзовую медаль. Свой единственный "Золотой мяч" — приз лучшему игроку планеты по версии France Football — он получил в 2005 году.

"Равенна" выступает в серии С, третьем по силе дивизионе чемпионата Италии.