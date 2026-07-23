Модрич в 40 лет продлил контракт с "Миланом" еще на сезон Хорватский футболист Модрич подписал новый контракт с "Миланом" в 40 лет

Москва23 июл Вести.Хорватский футболист Лука Модрич, обладатель "Золотого мяча" 2018 года, подписал новый контракт с "Миланом" на 41-м году жизни. Об этом сообщается на официальном сайте 19-кратных чемпионов Италии.

Соглашение с полузащитником рассчитано до конца нового сезона - 30 июня 2027 года. Модричу исполнится 41 год 9 сентября.

Хорват выступает за "Милан" с прошлого сезона и провел за "россонери" 37 матчей, в которых забил два мяча. По завершении клубного сезона отыграл за сборную Хорватии на чемпионате мира в США, Канаде и Мексике, который стал уже пятым в карьере полузащитника.

Модрич был признан лучшим футболистом мира в 2018 году, также его объявили лучшим игроком чемпионата мира в России, где сборная Хорватии взяла серебро. В клубной карьере хорват выступал за загребское "Динамо" (2008-2008), лондонский "Тоттенхэм Хотспур" (2008-2012) и мадридский "Реал" (2012-2025), с которым шесть раз выигрывал Лигу чемпионов.