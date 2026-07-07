Лукаку сравнялся с Марадоной по числу голов на чемпионатах мира

Лукаку догнал Марадону в списке лучших бомбардиров чемпионатов мира Лукаку сравнялся с Марадоной по числу голов на чемпионатах мира

Москва7 июл Вести.Форвард сборной Бельгии и итальянского клуба "Наполи" Ромелу Лукаку сравнялся с легендарным аргентинским нападающим Диего Марадоной по количеству забитых на чемпионатах мира мячей.

33-летний бельгиец отметился голом в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против команды США (4:1). Этот мяч стал восьмым для Лукаку на мундиалях – ровно столько же за свою карьеру забил Марадона. Рекорд по данному показателю держит другой аргентинец – Лионель Мессии. В его активе 20 забитых мячей. Кроме того, на текущем чемпионате мира футболист сборной Аргентины стал первым игроком, которому удалось забить в семи матчах турнира подряд.

Чемпионат мира 2026 года впервые проходит с участием 48 команд на территории США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.