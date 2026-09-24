Нападающего "Монако" Ьруннера дисквалифицировали на два матча чемпионата Франции

Одноклубник Головина получил дисквалификацию за празднование гола Нападающего "Монако" Ьруннера дисквалифицировали на два матча чемпионата Франции

Москва24 сен Вести.Футболист "Монако" Парис Бруннер дисквалифицирован на два матча чемпионата Франции за некорректное празднование гола, сообщает телеканал RMC Sport.

Кроме того, он получил условное наказание еще на две встречи.

После гола в матче четвертого тура чемпионата Франции со "Страсбуром" (1:1) Бруннер изобразил жест перерезания горла в адрес болельщиков соперника. 20-летний игрок пропустит матчи против "Тулузы" и "Лорьяна".

"Монако", за который играет российский полузащитник Александр Головин, после пяти туров набрал 13 очков и лидирует в чемпионате Франции. В текущем турнире Бруннер забил четыре гола.

Ранее сообщалось, что "Монако" намерен завершить продажу футболиста сборной России Александра Головина, на которого претендуют клубы РПЛ.