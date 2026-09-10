Москва10 сенВести.Контрольно-дисциплинарный комитет РФС дисквалифицировал нападающего московского "Динамо" Константина Тюкавина на два матча российской премьер-лиги за красную карточку, которую он получил в матче 7-го тура РПЛ против "Спартака" (2:1) за удар защитника красно-белых Александра Джику локтем в горло. Об этом сообщается на сайте РФС.
При этом дисквалификация на один матч - условная.
В соответствии с частью 3 статьи 94 дисциплинарного регламента РФС за агрессивное поведение — дисквалифицировать футболиста ФК "Динамо-Москва" Тюкавина Константина Александровича на 2 матча РПЛ, 1 из которых считать реальным исполнением спортивной санкции, а 1 матч - условным исполнением спортивной санкцииговорится в заявлении КДК
Также для 24-летнего российского футболиста установлен испытательный срок до конца сезона-2026/27.
Таким образом, Тюкавин пропустит встречу 8-го тура РПЛ с "Оренбургом", которая состоится 12 сентября.