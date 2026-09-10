КДК дисквалифицировал нападающего "Динамо" Тюкавина на два матча РПЛ

КДК дисквалифицировал Тюкавина на два матча РПЛ КДК дисквалифицировал нападающего "Динамо" Тюкавина на два матча РПЛ

Москва10 сен Вести.Контрольно-дисциплинарный комитет РФС дисквалифицировал нападающего московского "Динамо" Константина Тюкавина на два матча российской премьер-лиги за красную карточку, которую он получил в матче 7-го тура РПЛ против "Спартака" (2:1) за удар защитника красно-белых Александра Джику локтем в горло. Об этом сообщается на сайте РФС.

При этом дисквалификация на один матч - условная.

В соответствии с частью 3 статьи 94 дисциплинарного регламента РФС за агрессивное поведение — дисквалифицировать футболиста ФК "Динамо-Москва" Тюкавина Константина Александровича на 2 матча РПЛ, 1 из которых считать реальным исполнением спортивной санкции, а 1 матч - условным исполнением спортивной санкции говорится в заявлении КДК

Также для 24-летнего российского футболиста установлен испытательный срок до конца сезона-2026/27.

Таким образом, Тюкавин пропустит встречу 8-го тура РПЛ с "Оренбургом", которая состоится 12 сентября.