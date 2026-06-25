Москва25 июнВести.Бывший защитник сборной России Юрий Жирков подрался во время матча любительской футбольной лиги AFL.
Инцидент произошел в субботу, 20 июня, в матче между командами "Новая Рига", за которую сыграл Жирков, и "Медил". На второй добавленной к основному времени минуте футболист команды соперника ударил Жиркова по ногам сзади, после чего тот поднялся и ударил обидчика по лицу.
После этого завязалась потасовка с участием футболистов обеих команд. По итогам инцидента бывший защитник сборной России получил красную карточку.
Юрию Жиркову 42 года, он является пятикратным чемпионом России, шестикратным обладателем Кубка и Суперкубка страны вместе с московским ЦСКА и петербургским "Зенитом", а также победителем Кубка УЕФА в составе армейцев.
В составе национальной команды России Жирков стал бронзовым призером Евро‑2008. В 2023 году он завершил футбольную карьеру.
Накануне сообщалось об убийстве 21-летнего футболиста-любителя Лоренцо Спасиано после ожесточенной словесной стычки из-за нарушения правил во время игры в мини-футбол в итальянском Неаполе.