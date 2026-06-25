Экс-футболист сборной России Жирков подрался во время матча любительской лиги Бывший футболист сборной РФ Жирков подрался во время матча любительской лиги

Москва25 июн Вести.Бывший защитник сборной России Юрий Жирков подрался во время матча любительской футбольной лиги AFL.

Инцидент произошел в субботу, 20 июня, в матче между командами "Новая Рига", за которую сыграл Жирков, и "Медил"​​​. На второй добавленной к основному времени минуте футболист команды соперника ударил Жиркова по ногам сзади, после чего тот поднялся и ударил обидчика по лицу.

После этого завязалась потасовка с участием футболистов обеих команд. По итогам инцидента бывший защитник сборной России получил красную карточку.

Юрию Жиркову 42 года, он является пятикратным чемпионом России, шестикратным обладателем Кубка и Суперкубка страны вместе с московским ЦСКА и петербургским "Зенитом", а также победителем Кубка УЕФА в составе армейцев.

В составе национальной команды России Жирков стал бронзовым призером Евро‑2008. В 2023 году он завершил футбольную карьеру.

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