Москва13 авгВести.На футбольном стадионе "РЖД-Арена" в Москве произошел конфликт между охраной и журналистом редакции "Матч ТВ". В связи с этим "Локомотивом" и телеканалом начата проверка, сообщает пресс-служба столичного клуба.
Журналист Иван Карпов незадолго до этого сообщил, что инцидент произошел после матча чемпионата России по футболу, в которому "Локомотив" принимал "Акрон" (0:0). Служба безопасности начала выгонять журналиста за полчаса до окончания разрешенного регламентом времени.
Тот начал видеосъемку, в результате чего к нему была применена сила.
Клуб и телеканал проводят совместное разбирательство данного эпизода с целью выявления обстоятельств произошедшегонаписано на официальном сайте "Локо"
Вскоре после окончания служебной проверки обе стороны опубликуют совместное заявление относительно данной ситуации.