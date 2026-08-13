ФК "Локомотив" начал проверку после инцидента между охраной и журналистом

На "РЖД-Арене" произошел инцидент между охраной и журналистом, начата проверка ФК "Локомотив" начал проверку после инцидента между охраной и журналистом

Москва13 авг Вести.На футбольном стадионе "РЖД-Арена" в Москве произошел конфликт между охраной и журналистом редакции "Матч ТВ". В связи с этим "Локомотивом" и телеканалом начата проверка, сообщает пресс-служба столичного клуба.

Журналист Иван Карпов незадолго до этого сообщил, что инцидент произошел после матча чемпионата России по футболу, в которому "Локомотив" принимал "Акрон" (0:0). Служба безопасности начала выгонять журналиста за полчаса до окончания разрешенного регламентом времени.

Тот начал видеосъемку, в результате чего к нему была применена сила.

Клуб и телеканал проводят совместное разбирательство данного эпизода с целью выявления обстоятельств произошедшего написано на официальном сайте "Локо"

Вскоре после окончания служебной проверки обе стороны опубликуют совместное заявление относительно данной ситуации.