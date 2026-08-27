Тренера "Балтики" Талалаева отстранили на четыре игры РПЛ и оштрафовали

Тренера "Балтики" сурово наказали после матча с "Рубином" Тренера "Балтики" Талалаева отстранили на четыре игры РПЛ и оштрафовали

Москва27 авг Вести.Главный тренер калининградской "Балтики" Андрей Талалаев получил четырехматчевую дисквалификацию в РПЛ и штраф в размере 400 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза.

Решение Контрольно-дисциплинарного комитета РФС связано с нецензурным жестом Талалаева в адрес конкретных лиц на трибуне во время матча пятого тура чемпионата России с казанским "Рубином".

С учетом характера нарушения, его повторности и систематичности КДК принял решение применить дисквалификацию на четыре матча чемпионата России и штраф в размере 400 тысяч рублей говорится в заявлении

Встреча "Рубина" и "Балтики" завершилась со счетом 1:1. После гола Чинонсо Оффора, который впоследствии был отменен, Талалаев продемонстрировал жест в сторону трибун. Позже тренер объяснил, что таким образом показал руководителю клуба, что команда не проиграет.

КДК отметил, что это не первый случай оскорбительного поведения со стороны Талалаева. Новое нарушение произошло менее чем через шесть месяцев после предыдущего привлечения тренера к дисциплинарной ответственности за аналогичный эпизод.