Москва26 авгВести.Три футбольные болельщицы, участвовавшие в потасовке на трибуне во время матча Кубка России по футболу между ЦСКА и тольяттинским "Акроном", оштрафованы за нарушение правил поведения. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.
Савеловский районный суд города Москвы 26 августа 2026 года привлек к административной ответственности по ч. 3 ст. 20.31 КоАП РФ трех зрительниц футбольного матча между командами "ЦСКА" и "Акрон" за нарушение Правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнованийговорится в сообщении
Нарушительницы оштрафованы на 10 тысяч рублей каждая, и в течение года им запрещено посещать места проведения официальных спортивных мероприятий.