В Москве суд оштрафовал футбольных болельщиц за потасовку на матче Кубка России

Футбольные фанатки оштрафованы в Москве за агрессивное поведение В Москве суд оштрафовал футбольных болельщиц за потасовку на матче Кубка России

Москва26 авг Вести.Три футбольные болельщицы, участвовавшие в потасовке на трибуне во время матча Кубка России по футболу между ЦСКА и тольяттинским "Акроном", оштрафованы за нарушение правил поведения. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

Савеловский районный суд города Москвы 26 августа 2026 года привлек к административной ответственности по ч. 3 ст. 20.31 КоАП РФ трех зрительниц футбольного матча между командами "ЦСКА" и "Акрон" за нарушение Правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований говорится в сообщении

Нарушительницы оштрафованы на 10 тысяч рублей каждая, и в течение года им запрещено посещать места проведения официальных спортивных мероприятий.