Футболисты "Спартака" уступили "Рубину" в серии пенальти в матче Кубка России

"Спартак" проиграл "Рубину" по пенальти в матче Кубка России по футболу Футболисты "Спартака" уступили "Рубину" в серии пенальти в матче Кубка России

Москва19 авг Вести.Футболисты московского "Спартака" уступили в серии пенальти казанскому "Рубиному" в матче второго тура группового этапа Кубка России в пути РПЛ.

Встреча группы A прошла в столице Татарстана 19 августа, основное время завершилось вничью со счетом 1:1. Хозяева вышли вперед на 11-й минуте благодаря голу Жака Сиве. Во втором тайме счет сравнял Манфред Угальде (62), отличившийся в четвертом матче подряд. В серии 11-метровых ударов были точнее хозяева - 5:3.

"Спартак" потерпел первое поражение в нынешнем розыгрыше Кубка страны. "Красно-белые" являются действующими обладателями трофея. Московская команда возглавляет таблицу группы A (4 очка). "Рубин" проиграл второй матч Кубка и идет в группе последним четвертым (1 очко).

В другом матче турнира 19 августа петербургский "Зенит" не смог на выезде обыграть в основное время самарские "Крылья Советов" (0:0), но гости оказались точнее в серии пенальти (5:3).