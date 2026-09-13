"Спартак" разгромил "Ростов" со счетом 3:0 в матче РПЛ

"Спартак" забил три мяча "Ростову" в матче РПЛ "Спартак" разгромил "Ростов" со счетом 3:0 в матче РПЛ

Москва13 сен Вести.Московский "Спартак" победил "Ростов" со счетом 3:0 в домашнем матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Счет на 26-й минуте открыл Жедсон Фернандеш. На 55-й минуте Пабло Солари реализовал пенальти, а на 89-й Никита Массалыга забил третий мяч.

На 90-й минуте полузащитник "Ростова" Константин Кучаев получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Полузащитник "Спартака" Эсекьель Барко вошел в заявку команды, но на поле не появился. 2 сентября стало известно, что у футболиста диагностировали острую форму бронхита.

После восьми туров "Спартак" занимает второе место в турнирной таблице с 16 очками, "Ростов" располагается на 12-й строчке с восемью баллами.

В следующем туре "Спартак" 16 сентября примет воронежский "Факел", а ростовчане 17 сентября дома сыграют со столичным "Динамо".