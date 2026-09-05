"Ростов" обыграл "Факел" со счетом 3:1 в матче седьмого тура РПЛ "Ростов" прервал серию без побед в РПЛ, победив воронежский "Факел"

Москва5 сен Вести."Ростов" на своем поле одержал уверенную победу над воронежским "Факелом" со счетом 3:1 в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Все основные события развернулись во втором тайме: хозяева забили три мяча подряд усилиями Алексея Миронова, Константина Кучаева и Умара Сако. Воронежцы смогли ответить только голом престижа на 89-й минуте, который провел Александр Кокшаров.

Эта победа позволила ростовчанам прервать серию из четырех матчей без побед, набрать 8 очков и подняться на девятую строчку в таблице. "Факел" с двумя баллами остается на последнем месте без единой победы в сезоне. В следующем туре "Ростов" встретится в гостях со "Спартаком", а "Факел" примет "Балтику".