"Краснодар" одержал шестую победу подряд в матче с "Ростовом"

Футболисты "Краснодара" продолжили победную серию в РПЛ "Краснодар" одержал шестую победу подряд в матче с "Ростовом"

Москва29 авг Вести.Лидер чемпионата России по футболу "Краснодар" обыграл в шестом туре "Ростов". "Быки" на домашней арене одолели соперника со счетом 1:0.

Единственный гол в этой встрече был забит в первом тайме. На 19-й минуте за хозяев поля отличился Жубал.

"Краснодар" набрал 18 очков из 18 возможных и продолжил лидировать в РПЛ. "Ростов" с 5 баллами занимает 12-е место.

В седьмом туре "быки" на выезде сыграют с самарскими "Крыльями Советов". Ростовчане дома примут воронежский "Факел". Оба матча состоятся 5 сентября.

Ранее сообщалось, что "Краснодар" побил рекорд чемпионатов России по числу игр с голами подряд.