"Краснодар" победил московское "Динамо" в первом очном матче команд в сезоне Футболисты "Краснодара" переиграли на выезде "Динамо" в матче Кубка России

Москва19 авг Вести.Футболисты "Краснодара" переиграли московское "Динамо" в гостях в матче второго тура группового этапа Кубка России в пути РПЛ, ставшем первым очным противостоянием команд в нынешнем сезоне.

Встреча группы B прошла в столице 19 августа и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч забил на 44-й минуте Казбек Мукаилов.

"Краснодар" одержал вторую победу в нынешнем розыгрыше трофея, набрал 5 очков и вышел на первое место в группе. "Динамо" (3 очка) опустилось на третью строчку.

Игровое противостояние "Краснодара" и "Динамо" обрело принципиальный характер в последних сезонах. В мае 2024 года "Краснодар" в последнем 30-м туре Российской премьер-лиге (РПЛ) обыграл лидировавших в таблице динамовцев и лишил тех возможности завоевать первый с 1976 года чемпионский титул.

В сезоне-2024/25 "Краснодар" стал чемпионом России, разгромив в последнем туре "Динамо". А в прошлом сезоне "черно-зеленые" не пустили "бело-голубых" в Суперфинал Кубка России, но те в ответ переиграли краснодарцев в предпоследнем 29-м туре РПЛ, после чего команда Мурада Мусаева лишилась золотых медалей первенства.

Ранее 19 августа московский "Спартак" в рамках группового турнира Кубка России уступил в серии пенальти казанскому "Рубину" (1:1, 3:5), а петербургский "Зенит" также по пенальти одолел самарские "Крылья Советов" (0:0, 5:3).