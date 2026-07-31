"Ростов" обыграл "Родину" в матче второго тура РПЛ "Ростов" победил дебютанта РПЛ "Родину" со счетом 4:2

Москва31 июл Вести."Ростов" на выезде одержал победу над московской "Родиной" со счетом 4:2 в матче второго тура Российской премьер-лиги.

Счет в матче открыли хозяева – на 4-й минуте отличился Икер Посо, забивший первый гол "Родины" в истории выступлений в РПЛ.

В составе "Ростова" мячи забили Иван Комаров, реализовавший пенальти на 16-й минуте, Андрей Лангович и Даниил Шанталий. Еще одно очко ростовчане записали на свой счет после автогола защитника "Родины" Мити Крижана на 52-й минуте.

У хозяев также был зафиксирован автогол – защитник "Ростова" Умар Сако отправил мяч в собственные ворота на 74-й минуте.

"Родина" проводит первый сезон в элитном дивизионе российского футбола. Клуб стал восьмым представителем Москвы в истории чемпионатов России и первым столичным дебютантом турнира со времен "Москвы" в 2001 году.

В следующем туре "Ростов" 8 августа сыграет с ЦСКА. Встреча пройдет в Москве после переноса с "Ростов-Арены" из-за повреждения инфраструктуры стадиона. "Родина" 9 августа встретится с петербургским "Зенитом".