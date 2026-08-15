ЦСКА обыграл "Факел" со счетом 1:0 после трех отмененных голов воронежцев С помощью пенальти ЦСКА обыграл "Факел" в матче РПЛ

Москва15 авг Вести.Московский ЦСКА одержал победу над воронежским "Факелом" со счетом 1:0 в матче четвертого тура Российской премьер-лиги. Победу столичной команде принес Иван Обляков, реализовав пенальти во втором тайме.

Игра запомнилась большим количеством отмененных голов. Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев забил мяч в ворота соперника, но судейская коллегия не засчитала его из-за положения вне игры. Игроки "Факела" также забили три мяча, однако во всех случаях голы не были засчитаны. В рамках одного из эпизодов арбитры прибегли к помощи VAR.

По итогам встречи ЦСКА поднялся на второе место в таблице РПЛ, набрав восемь очков. Воронежский "Факел" остался на 16-й строчке с одним баллом.

Ранее армейцы сыграли вничью с "Ростовом" в матче третьего тура Российской премьер-лиги.