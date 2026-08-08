ЦСКА и "Ростов" сыграли вничью со счетом 0:0 в матче третьего тура РПЛ Матч третьего тура РПЛ между ЦСКА и "Ростовом" завершился нулевой ничьей

Москва8 авг Вести.ЦСКА и "Ростов" сыграли вничью со счетом 0:0 в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра прошла на домашнем поле армейцев в Москве, куда она была перенесена из Ростова-на-Дону из-за повреждения инфраструктуры стадиона "желто-синих" в результате стихийного бедствия.

В последний раз соперники завершали матч чемпионата России в Москве с нулевой ничьей в апреле 2017 года. По итогам трех туров ЦСКА с 5 очками занимает шестое место в турнирной таблице, а "Ростов" с 4 баллами расположился на строчку ниже.

В следующем туре, который пройдет 15 августа, армейцы примут воронежский "Факел", а ростовчане сыграют дома с казанским "Рубином".