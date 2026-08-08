Москва8 авгВести.ЦСКА и "Ростов" сыграли вничью со счетом 0:0 в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра прошла на домашнем поле армейцев в Москве, куда она была перенесена из Ростова-на-Дону из-за повреждения инфраструктуры стадиона "желто-синих" в результате стихийного бедствия.
В последний раз соперники завершали матч чемпионата России в Москве с нулевой ничьей в апреле 2017 года. По итогам трех туров ЦСКА с 5 очками занимает шестое место в турнирной таблице, а "Ростов" с 4 баллами расположился на строчку ниже.
В следующем туре, который пройдет 15 августа, армейцы примут воронежский "Факел", а ростовчане сыграют дома с казанским "Рубином".