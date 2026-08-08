Москва8 авгВести.Московский "Локомотив" сыграл вничью с тольяттинским "Акроном" в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, проходившая в Москве, завершилась со счетом 0:0.
По итогам трех стартовых туров "Локомотив" пока не одержал ни одной победы, дважды сыграв вничью и потерпев одно поражение. "Акрон", в свою очередь, заработал первое очко в текущем сезоне после двух поражений подряд.
В следующем туре "Локомотив" 14 августа встретится на выезде с "Оренбургом", а "Акрон" 15 августа сыграет с московской "Родиной".