Матч "Локомотива" и "Акрона" в Москве завершился со счетом 0:0

"Локомотив" сыграл вничью с "Акроном" в матче третьего тура РПЛ Матч "Локомотива" и "Акрона" в Москве завершился со счетом 0:0

Москва8 авг Вести.Московский "Локомотив" сыграл вничью с тольяттинским "Акроном" в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, проходившая в Москве, завершилась со счетом 0:0.

По итогам трех стартовых туров "Локомотив" пока не одержал ни одной победы, дважды сыграв вничью и потерпев одно поражение. "Акрон", в свою очередь, заработал первое очко в текущем сезоне после двух поражений подряд.

В следующем туре "Локомотив" 14 августа встретится на выезде с "Оренбургом", а "Акрон" 15 августа сыграет с московской "Родиной".