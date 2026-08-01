Тренер ЦСКА Игдисамов заявил, что доволен игрой команды с "Крыльями Советов"

В ЦСКА прокомментировали ничью с "Крыльями Советов" в матче РПЛ Тренер ЦСКА Игдисамов заявил, что доволен игрой команды с "Крыльями Советов"

Москва1 авг Вести.Главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Дмитрий Игдисамов заявил, что доволен игрой своей команды с самарскими "Крыльями Советов" в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

По его словам, для точной оценки матча необходим более детальный разбор игры.

Мы создали достаточно моментов, чтобы забить больше чем один мяч. Почему создавали моменты "Крылья"? Это моменты переходов, то, как мы их осуществляем. Будем работать над этим сказал Игдисамов в беседе с Газетой.ru

Встреча ЦСКА и "Крыльев Советов", которая прошла в Москве, завершилась со счетом 1:1.