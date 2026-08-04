Футболист Мелехин рассказал, почему играет под 4-м номером в "Ростове" Футболист Мелехин: взял 4-й номер в клубе из-за желания отца и дедушки

Москва4 авг Вести.Защитник футбольного клуба "Ростов" и национальной сборной РФ Виктор Мелехин в беседе с ИС "Вести" рассказал, что его выступление в клубе под 4-м номером - это дань семейной традиции.

По словам футболиста, история с игрой под 4-м номером началась с его дедушки.

Всегда моему отцу, дедушке хотелось, чтобы я играл под 4-м номером, и дедушка у меня тоже играл в Академии "Динамо" на позиции даже не центрального защитника, а либеро… Все детство практически я играл под 4-м номером, и когда в "Ростове" представилась возможность взять этот номер, то сразу поменял. Все были счастливы дома, конечно пояснил Мелехин

Защитник также рассказал, почему ФК "Ростов" нравится играть с командами-грандами.