Москва3 авг Вести.В футбольном клубе "Ростов" подобран дружный коллектив, становится все больше молодых игроков, заявил ИС "Вести" защитник ростовского клуба и национальной сборной Виктор Мелехин.

По словам спортсмена, когда он только пришел в клуб, футболисты были постарше, а сейчас в команде много молодых игроков.

Изначально, когда я заходил в "Ростов" там в 17-18 лет, то коллектив, конечно же, был постарше. Было много опытных игроков, но со временем заметил такую тенденцию, что становится все больше и больше молодых игроков. Причем не только в "Ростове", а в целом в чемпионате. Но у нас, я считаю, подобран хороший коллектив. Все ребята дружные, общительные, и нам интересно, и играем друг за друга