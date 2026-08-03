Футболист Мелехин рассказал, каким был его переезд из Москвы в Ростов

Футболист Мелехин раскрыл, каким был его переезд из Москвы в Ростов Футболист Мелехин рассказал, каким был его переезд из Москвы в Ростов

Москва3 авг Вести.Защитник футбольного клуба "Ростов" и национальной сборной Виктор Мелехин рассказал в интервью ИС "Вести", каким был его переезд из Москвы в Ростов-на-Дону.

Спортсмен перебрался в город на юге России, когда ему было 17 лет.

Изначально играл в молодежке полгода. Пробыл там и затем - основная команда. То есть в целом все так стремительно развивалось. Я сам даже не ожидал, если честно, что все может так получиться. Но по поводу Ростова и ростовского менталитета - я понял, что он мне очень близок сказал Мелехин

Спортсмен добавил, что после переезда из Москвы ему не хватало тепла, душевных разговоров, но "там тоже был хороший коллектив, все ребята быстро приняли", поэтому адаптация ему далась легче.

Ранее Мелехин рассказал об атмосфере команде "Ростова". По его словам, в клубе подобран хороший коллектив.